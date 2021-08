TN in Podcast - Ecco Lozano e Mertens: Spalletti vuole subito il messicano come cambio

Ieri sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro anche Hirving Lozano e Dries Mertens. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Arturo Minervini abbiamo raccontato il loro primo giorno in ritiro e soprattutto i tempi di recupero e la possibilità per Spalletti di recuperare il messicano almeno come cambio offensivo per le prime giornate. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.