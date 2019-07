VIDEO TN - "Sono Carlo", Ancelotti si finge tifoso e prende in giro Insigne sul modulo

Nel corso dell'incontro in piazza con i tifosi, Carlo Ancelotti ha preso il microfono per una domanda a Lorenzo Insigne. "Com'è che ti trovi meglio in nazionale con un modulo diverso?", pungendolo, chiaramente scherzando. E, con altrettanta ironia, il capitano azzurro ha così risposto: "E' sempre colpa dell'allenatore! (ride, ndr)".