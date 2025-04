Politano in conferenza: "Sabato serve il +6! Inter? L'abbiamo seguita, c'è stata un po' di gioia..."

Dopo la vittoria contro il Torino, l'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervento in conferenza stampa dal Maradona: "Sapevamo l'importanza di questa partita e di questi tre punti. Mancano ancora 4 partite e dobbiamo pensare a gara dopo gara perché l'Inter è forte e non mollerà. Dobbiamo già pensare alla prossimna partita".

Come giudichi la tua prestazione? "Sono contento per la prestazione e l'assist. Avevamo preparato questo tipo di gioco, ci troviamo bene in campo con Scott e Frank. Abbiamo spinto bene e abbiamo trovato questi due gol decisivi".

Su McTominay: "Scott è un giocatore eccezionale, ha tempi di inserimento fantastici. E' l'undicesimo gol che fa, anche Frank ha segnato tanto e anche Romelu è importante per la sua stazza per noi esterni. Quest'anno abbiamo trovato tanti gol anche sui cross a differenza degli anni scorsi in cui andavamo centralmente".

Dopo alti e bassi, cosa c'è nella testa delle squadra? "Abbiamo avuto piccoli infortuni a parte quel periodo si è sempre dimostrata forte e presente. E' naturale che in una stagione ci può essere un mese così così, siamo stati bravi a reagire e restare attaccati all'Inter. Ora siamo davanti e dobbiamo restarci fino alla fine".

Quanto pesa giocare prima o dopo? Avete seguito l'Inter? "E' normale che cambia un po'. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, quando giochi dopo vedi il risultato dell'Inter, è nornale. Dobbiamo pensare a noi stessi e poi dopo sabato arrivare con 6 punti di vantaggio. Abbiamo visto la partita dell'Inter ed è normale che siamo stati contenti e a fine partita c'è stata un po' di gioia".