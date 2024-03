Alle 19 la Svezia in campo in amichevole con l'Albania: risparmiato Cajuste

Dopo aver giocato da titolare la prima amichevole contro il Portogallo, oggi Jens Cajuste partirà dalla panchina nel secondo ed ultimo test

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver giocato da titolare la prima amichevole contro il Portogallo, oggi Jens Cajuste partirà dalla panchina nel secondo ed ultimo test di questa pausa per le nazionali. La Svezia ha reso nota la formazione scelta dal commissario tecnito John Dahl Tomasson per sfidare l'Albania e il centrocampista del Napoli non è nell'undici titolare.