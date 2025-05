Di Lorenzo alza il 2° scudetto da capitano del Napoli: eguagliato Maradona

Il Napoli solleva la coppa della Serie A per la seconda volta in 3 anni, è la quarta occasione in generale nella storia del club campano che viene vinto lo Scudetto. Per la seconda volta è Giovanni Di Lorenzo, il capitano, ad alzare il trofeo nella cerimonia di premiazione. Un dato che lo mette a paragone con un mostro sacro del Napoli come Diego Armando Maradona, anch'esso capace di vincere due volte da capitano degli azzurri la Serie A.

Lo stesso Di Lorenzo ha così parlato al termine della partita: "Quando si gioca a calcio, si vive per la vittoria e per alzare un trofeo, per regalare emozioni alla gente. Sapere che questo trofeo ha fatto felici un sacco di persone, vedere tutta la gente fuori dallo stadio… Aver ricreato questa unione dopo un anno è bellissimo, e ci siamo meritati tutto questo. Sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra forte e con due palle così".