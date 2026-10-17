Tuttonapoli Allegri cerca il riscatto a Venezia: ora serve continuità, le rivali non aspetteranno ancora

Dopo il ko col Villarreal in Champions League, a Venezia gli azzurri cercano la vittoria per confermare quanto di buono visto in campionato

Il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato a una risposta immediata. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, i campioni d’Italia in carica scendono in campo alle 15 al Penzo contro il Venezia, ultimo in classifica a quota zero. Una partita che sulla carta sembra alla portata, ma che arriva in uno dei momenti più delicati della stagione: giocare dopo un impegno europeo finito male non è mai semplice, e il rischio di pagare scorie fisiche e mentali è concreto.

Napoli, la continuità in Serie A: l’ultimo ko risale con l'Inter

La continuità è la parola chiave per Allegri. In campionato l’ultima sconfitta risale alla gara di San Siro contro l’Inter, e da allora il Napoli ha ritrovato un volto più convincente, in particolare nella prova contro il Frosinone. Per proseguire su quella strada serve una reazione pesante dopo il passo falso europeo, perché la classifica, con gli azzurri a 10 punti e le prime a quota 16, non permette ulteriori distrazioni. Nulla è compromesso né in Serie A né in Champions League: siamo solo a ottobre, e la stagione ha ancora tutto il tempo per raddrizzarsi.

Napoli, vincere per pressare Inter e Roma: poi Bodo/Glimt e Roma al Maradona decisivi per Allegri

Il calendario regala agli azzurri un’occasione preziosa: giocando alle 15, il Napoli può scendere in campo con qualche ora di anticipo su Inter e Roma, impegnate rispettivamente a Bologna alle 18 e contro il Genoa alle 20.45. Una vittoria potrebbe incutere un po’ di pressione alle dirette concorrenti. Se vincere aiuta a vincere, oggi Max deve reagire, anche perché i prossimi due impegni saranno fondamentali per la sua stessa permanenza a Napoli: martedì al Maradona arriva il Bodo/Glimt in Champions League, poi sabato 24 ottobre la sfida casalinga contro la Roma. Due appuntamenti da non fallire per riportare entusiasmo nell’ambiente.