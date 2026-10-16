Bari, futuro societario e multiproprietà: Marino con un legale Filmauro all'incontro decisivo

Bari, Marino incontra il comitato dei garanti con un legale Filmauro: si discute della cessione e della multiproprietà in scadenza nel 2028.

Il futuro societario del Bari torna al centro dell'attenzione, con un incontro particolarmente importante per la famiglia De Laurentiis e la Filmauro. Il direttore generale biancorosso Pierpaolo Marino incontrerà il comitato dei garanti per discutere delle prospettive del club pugliese e dei passaggi necessari in vista della scadenza della multiproprietà. Nonostante sia alle prese da diversi giorni con l'influenza, il dirigente ha deciso di non rinviare l'appuntamento, molto atteso dalla tifoseria, dalla città e dall'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito da Telebari.it, Marino non si presenterà da solo: al suo fianco ci sarà infatti un legale della Filmauro, la società della famiglia De Laurentiis proprietaria del Bari. Una presenza significativa, considerando la delicatezza degli argomenti che saranno affrontati durante il confronto.

Bari, scadenza della multiproprietà nel 2028: sul tavolo advisor e data room per la possibile cessione

L'incontro arriva a quattro mesi dalla PEC inviata al sindaco di Bari Vito Leccese da Luigi De Laurentiis, con la quale era stato formalizzato l'impegno a rispettare le condizioni indicate dal Comune per favorire la cessione della società biancorossa. Il comitato dei garanti cercherà di fare chiarezza sul percorso avviato dalla proprietà, soprattutto in vista del 30 giugno 2028, termine previsto per la multiproprietà. Tra le questioni principali figurano la possibile nomina di un advisor incaricato di seguire l'eventuale vendita del club e la creazione di una data room, destinata a raccogliere la documentazione e le informazioni societarie necessarie per un'operazione di questo tipo. Il confronto si svolgerà a porte chiuse, ma rappresenta un passaggio rilevante per comprendere le intenzioni della Filmauro e lo stato di avanzamento delle procedure. Con la scadenza del 2028 sempre più vicina, cresce l'attesa per risposte concrete sul futuro del Bari e sulle prossime mosse della famiglia De Laurentiis.