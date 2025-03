Ufficiale Belgio-Ucraina, le formazioni: Lukaku titolare, Dovbyk in panchina

vedi letture

Sfida fondamentale per il Belgio di Romelu Lukaku che dovrà rimontare due reti per poter evitare la retrocessione nella Lega B della Uefa Nations League. L'Ucraina però ha tutta l'intenzione di trovare un risultato a sorpresa, Serhiy Rebrov ha deciso di mandare in panchina l'attaccante della Roma Artem Dovbyk. Ecco le scelte dei due ct:

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Faes, Debast, Castagne; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Doku. Ct: Rudi Garcia

UCRAINA (3-4-2-1): Lunin; Matviyenko, Svatok, Zabarnyi; Mykolenko, Kaliuzhnyi, Yarmoliuk, Zinchenko; Hutsuliak, Sudakov; Vanat. Ct: Serhiy Rebrov