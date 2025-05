Ufficiale Raspadori segna l'ennesimo gol pesante: è lui l'MVP di Lecce-Napoli

vedi letture

Giacomo Raspadori, autore del gol da punizione che ha portato il Napoli alla vittoria contro il Lecce, è l'MVP della sfida del Via del Mare. L'attaccante italiano, artefice di un'altra grande prestazione, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match. Di seguito la foto.