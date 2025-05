Foto CLASSIFICA - L'Inter non sbaglia col Verona e si riporta a -3 dal Napoli

All'Inter basta un rigore in avvio per passare contro il Verona e mantenere il campionato aperto: i nerazzurri salgono a 74 punti e si riportano nuovamente a -3 dal Napoli - che nel pomeriggio ha battuto il Lecce in trasferta - a tre giornate dalla fine.

Di seguito la classifica di Serie A dopo Inter-Verona 1-0.

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (34)

20. Monza 15 (34)