Il Napoli è un muro! Record quasi storico: torna un dato che mancava da Spalletti

vedi letture

Come riporta OptaPaolo sui propri canali social, il Napoli che batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Raspadori "ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in Serie A (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). Corsa".

Raspadori ancora una volta decisivo nella corsa verso lo scudetto. Il 23 aprile 2023 segnò la rete della vittoria allo Stadium contro la Juve e oggi si è ripetuto con la punizione perfetta con cui ha battuto Falcone regalando al Napoli tre punti preziosi. Vittoria arrivata anche grazie alla solita solidità difensiva. Voti altissimi per tutti gli azzurri.