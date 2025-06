Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo l’Italia e il Belgio di Lukaku e De Bruyne

Tanti appuntamenti in questo venerdì 6 giugno 2025. L’Italia scende in campo contro la Norvegia nella gara gara valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Alle 20:45 è in programma anche la sfida tra Macedonia del Nord e Belgio, che vedrà protagonisti Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Di seguito la programmazione completa in tv.

17.00 Italia-Paraguay Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

18.00 Bulgaria-Cipro (Amichevole) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Norvegia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Macedonia del Nord-Belgio