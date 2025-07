Da Torino - Squadra al lavoro in ritiro: solo palestra per Milinkovic-Savic

vedi letture

Prosegue il ritiro del Torino a Prato allo Stelvio, giunto al decimo giorno. Le prossime ore potrebbero essere decisive sul fronte mercato, con diversi movimenti in via di definizione. Tra questi ci sono due movimenti che riguardano anche il Napoli. Il primo è quello di Cyril Ngonge, che in mattinata ha sostenuto le visite.

Il secondo riguarda il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che dovrebbe presto raggiungere la corte di Antonio Conte. Tuttavia, come riporta Toronews.it, il calciatore in questo momento si sta allenando in palestra senza svolgere lavoro tattico: "Entrambi i giocatori in uscita presenti oggi: Milinkovic-Savic ha svolto lavoro in palestra, mentre Walukiewicz è sceso regolarmente in campo.