Prima pagina Toro, ecco Ngonge. Tuttosport: "Meglio tardi che mai"

"Joao Mario è già a Torino": con questo titolo d’apertura Tuttosport accende i riflettori sulle mosse di mercato della Juventus. Il club bianconero ha definito lo scambio con il Porto che porterà il terzino portoghese alla corte di Igor Tudor, mentre Alberto Costa compirà il percorso inverso verso il club lusitano. Joao Mario è atteso oggi per le visite mediche, dopo le quali si aggregherà immediatamente al gruppo in vista della nuova stagione.

C'è spazio pure per il Torino, che ha definito l'arrivo di Cyril Ngonge dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il Toro però è pronto a cedere Vanja Milinkovic-Savic proprio agli azzurri per 22 milioni di euro ma ha già in mano il sostituto. I granata infatti oggi dovrebbero ingaggiare ufficialmente Franco Israel, portiere in arrivo dallo Sporting Lisbona.