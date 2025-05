Da Firenze: “Scudetto Napoli è un altro schiaffo, qui ci dicono non si può ma ADL…”

Lo Scudetto del Napoli fa capire che con un progetto ambizioso e idee chiare sul futuro si possa davvero fare bene nel calcio italiano. Cosa che non riesce a fare la Fiorentina, come sottolineato da Tommaso Loreto in un editoriale per FirenzeViola.it: "Un esercizio doloroso, non c’è che dire, ma inevitabile com’era stato inevitabile osservare la finale di Coppa Italia di qualche giorno fa. Lo scudetto del Napoli è un altro schiaffo da digerire in una stagione in cui l’Atalanta ha centrato l’ennesima Champions League, promemoria multiplo di come negli ultimi due decenni i viola abbiano perso terreno su concorrenti un tempo tenute a debita distanza.

Dibattito antico quello sul reale valore della dimensione viola, spesso ostaggio degli scudetti scivolati indietro nel tempo, ma comunque capace di vincere coppe e togliersi soddisfazioni negli anni a seguire. Di certo c’è che mentre a Firenze le ultime due proprietà hanno soprattutto spiegato cosa non era possibile fare a Napoli un proprietario nel giro di 20 anni ha infilato vittorie pesanti e stabilito il club ai piani alti della Uefa. Segno che a prescindere dalle strutture, e con competenza e coraggio negli investimenti, è possibile scrivere storie indelebili. In più, senza scomodare bacini d’utenza più ampi, basterebbe citare nuovamente i traguardi di Bologna e Atalanta per rendersi conto che gli esempi non mancherebbero, basterebbe provare a replicarli".