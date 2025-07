Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte chiude la porta. Attesa per Ndoye"

"Affondo Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il mercato della formazione nerazzurra potrebbe prendere un'accelerata improvvisa. E' arrivato l'ok da Oaktree per puntare Lookman con Marotta pronto ad offrire 45 milioni di euro. Poi sarà la volta di Leoni per il quale il Parma vuole 30 milioni di euro.

“Conte chiude la porta”, si legge in taglio basso con riferimento all’arrivo di Milinkovic-Savic dal Torino: “Al Torino 21mln di euro. Il serbo è pronto a giocarsi il posto con Meret: oggi le visite. Attesa per Ndoye: ADL fermo a 35mln più 5mln e Sterling e Grealish ancora in corsa”. Di seguito la prima pagina integrale