Prima pagina Il Mattino sulla serata in piazza a Dimaro: "Vi renderemo ancora orgogliosi"

Serata di festa in quel di Dimaro per il Napoli. La truppa di Antonio Conte si è presentata al pubblico nel corso del ritiro in Trentino. Applausi per tutti i componenti della rosa e del tecnico. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Gli azzurri sul palco di Dimaro: vi renderemo ancora orgogliosi". Di seguito la prima pagina intregrale