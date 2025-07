Prima pagina Tuttosport: "Bufera Douglas. Vanja al Napoli"

"Bufera Douglas". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al comportamento di Douglas Luiz che si è reso irreperibile. La Juventus, per il comportamento del brasiliano, è sempre più seccata ma vorrebbe comunque monetizzare dalla sua cessione. Per sostituirlo in pole c'è sempre Hjulmand. "Vanja al Napoli", l'annuncio invece per quanto riguarda l'affare Milinkovic-Savic che quest'oggi farà le visite prima della firma con i partenopei