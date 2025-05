De Laurentiis pronti a cedere il Bari: svelato il nuovo socio (che poi rileverà tutto il club)

vedi letture

Nei giorni scorsi si erano fatte sempre più concrete le voci di un compratore statunitense interessato a rilevare in un primo momento il 30% delle quote del Bari – investendo inizialmente circa 20 milioni di euro – per poi scalare la società e acquisire la totalità del pacchetto azionario in mano alla famiglia De Laurentiis. Una mossa che servirebbe ad avere immediata liquidità per allestire una squadra che possa competere per la promozione in Serie A e risolvere il nodo multiproprietà in tempi prestabiliti onde evitare di trovarsi a cedere il club in fretta e furia in caso di promozione come avvenuto in passato con la Salernitana.

Secondo quanto riferito da Borderline24.com il nome del possibile socio dei De Laurentiis sarebbe il finanziere statunitense Jamie Dinan, fondatore e CEO di York Capital Management, hedge fund con sede a New York.

L’uomo d’affari è già attivo nel mondo del basket, è co-proprietario dei Milwaukee Bucks in NBA (la lega cestistica più importante al mondo), oltre a essere socio in affari con quel Alexander Knaster che possiede il Pisa appena promosso in Serie A. Il nome di Dinan è stato già accostato in passato ad alcuni club italiano come Sampdoria e Parma senza però che gli affari si concretizzassero.