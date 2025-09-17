Live

Di Lorenzo in conferenza dall'Etihad Stadium: dalle 20 live su Tuttonapoli

Di Lorenzo in conferenza dall'Etihad Stadium: dalle 20 live su TuttonapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:55Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
fonte da Manchester, Francesco Molaro

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester City, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dalle 20.00 italiane interverrà nella sala conferenze delll'Etihad Stadium per rispondere alle domande della stampa al fianco di Antonio Conte. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.