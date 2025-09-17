Ufficiale Man City-Napoli, il programma di oggi di allenamenti e conferenze live su Tuttonapoli

vedi letture

Il Napoli, dopo aver battuto la Fiorentina al Franchi, è pronto alla partita di Champions League contro il Manchester City che sancirà il ritorno in Europa degli azzurri e pure di Antonio Conte. Come di consueto, quest'oggi, alla vigilia del match ci saranno le conferenze stampa dei due allenatori e di un calciatore per parte, oltre agli allenamenti aperti ai media. Di seguito il programma completo degli eventi che potrete seguire in tempo reale su Tuttonapoli.net.

17 settembre

SSC Napoli:

h. 11.15 Allenamento - primi 15’ aperti ai media - presso il SSC Napoli Training Center.

h. 20 Conferenza stampa all'Etihad Stadium.

Manchester City:

h. 13.30 Conferenza stampa alla City Football Academy nel Media Theatre.

h. 16 Allenamento primi 15’ aperti - alla City Football Academy.