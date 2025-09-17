Nuovo Stadio, domani la conferenza dei servizi Zes: c'è l'ok di 8 enti, manca solo il Comune

Domani si riunisce la Conferenza dei servizi della “Zes unica per il sud” coordinata da Giosy Romano per il progetto della Ssc Napoli di uno stadio nuovo al Caramanico. Lo racconta quest'oggi il quotidiano Il Mattino, sottolineando che il club azzurro ad oggi non ha presentato ancora controdeduzioni alle osservazioni del Comune sul suo progetto. Le criticità rilevate da Palazzo San Giacomo riguardano soprattutto l’ampiezza dei parcheggi - 8000 posti auto che occupano una decina di ettari - e la sorte dei mercatali del Caramanico.

Cosa può succedere domani? In linea teorica, atteso che 8 enti su 9 hanno dato parere positivo al progetto, la Conferenza potrebbe già decidere di bocciare il progetto oppure di validarlo. Vige la “Votazione prevalente” sostanzialmente la votazione a maggioranza, ma - si legge - non si può immaginare di fare un’opera così imponente con il parere contrario del Comune. Il quotidiano partenopeo sottolinea che è una questione politica oltre che amministrativa e la cosa più probabile - visto che la Zes ha ancora 30 giorni per decidere - è una nuova riunione entro il 18 ottobre.