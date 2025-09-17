Verso City-Napoli, Sky: "Bel gesto di Conte stamattina. Due dubbi di formazione"

Il giornalista Gianluigi Bagnulo in diretta da Manchester ha fornito a 'Sky Sport' le ultimissime sulla probabile formazione del Napoli per la gara di domani all'Etihad in Champions League per la prima partita della fase campionato: "La notizia più importante è Meret in gruppo da ieri dopo l'affaticamento muscolare. Resta vivo il ballottaggio con Milinkovic-Savic per la porta. Questa mattina bel discorso in gruppo di Conte, tanti volti sorridenti, approccio giusto per una grande esperienza.

Altro ballottaggio Olivera-Spinazzola a sinistra. Hojlund è nettamente favorito su Lucca. Per il resto dovrebbe essere la stessa formazione che abbiamo visto a Firenze", ha concluso. Oggi interverrà in conferenza stampa Antonio Conte dall'Etihad con al suo fianco il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo.