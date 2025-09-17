Gazzetta: "Meret ancora avanti nelle gerarchie, se sta bene giocherà lui col City"

Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul ballottaggio che c'è tra i pali

Se sta bene, gioca Meret che pare essere ancora avanti nelle gerarchie rispetto a Milinkovic Savic. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul ballottaggio che c'è tra i pali: "Ora che Meret sta bene, e si allena insieme con il gruppo, a decidere non sarà né il medico e né probabilmente il calciatore, con il quale l’allenatore chiaramente parlerà: la scelta del portiere titolare, uno dei grandi tormentoni che accompagnerà l’intera stagione, spetterà naturalmente ad Antonio Conte".

La rosea avverte che l’affaticamento muscolare avvertito dal portiere a Firenze, per colpa del quale è stato costretto ad andarsene in tribuna, può avere anche un peso ma "nelle gerarchie, però Meret sembra ancora sufficientemente in vantaggio rispetto al suo collega Milinkovic Savic, che ha debuttato proprio al Franchi".

Secondo il quotidiano per la sfida contro il City Conte si lascerà orientare dalla natura della partita, dal modo in cui affrontarla e ovviamente dalle garanzie fisiche del portiere che ha vinto due scudetti con il Napoli. "Se non c’è alcun problema, le chiavi della porta saranno di nuovo sue".