Calciomercato Napoli: Conte ha confermato la svolta improvvisa di agosto

Pur senza dirlo apertamente e direttamente, Antonio Conte ha fatto capire che il Napoli stava per acquistare un centrocampista e probabilmente sarebbe arrivato anche un terzino destro per completare il mercato. Poi è successo l’imponderabile, ovvero l’infortunio di Lukaku che ha inevitabilmente cambiato i piani del Napoli che ha utilizzato le proprie ultime risorse a disposizione per l’arrivo di un altro grande centravanti come Hojlund.

Ecco perché alla fine del mercato il club azzurro si è ritrovato con una rosa completa e abbondante, ma con qualche ruolo ancora almeno in teoria scoperto come quello del centrocampista. Quando Anguissa non ci sarà, conte ha spiegato che sarà Elmas a coprire il suo ruolo. Può fare l’esterno ma anche il centrale di centrocampo e, salvo novità dal mercato di gennaio, andrà proprio così.