Disastro Italia, Spalletti si dimette? Spuntano tre nomi in caso di addio

Dopo il pesante 3-0 subito contro la Norvegia e con il primo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali ora seriamente compromesso, l’Italia si interroga sul futuro di Luciano Spalletti. La sconfitta – maturata con i gol di Sorloth, Nusa e Haaland – ha acceso il dibattito sul ruolo del ct alla guida della Nazionale e nonostante al momento non siano previsti cambiamenti immediati, un incontro cruciale tra il tecnico e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è previsto per martedì 10 giugno, all'indomani della sfida contro la Moldova. Fino a quel momento nulla dovrebbe cambiare

Molto dipenderà anche dalle valutazioni personali dello stesso Spalletti, che potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare un passo indietro, qualora ritenesse di non riuscire a dare la scossa necessaria alla squadra.

Se si arrivasse a una separazione, la FIGC avrebbe già iniziato a valutare i possibili successori, anche se rispetto a qualche settimana fa, le opzioni si sono ridotte: Carlo Ancelotti è diventato ct del Brasile e Massimiliano Allegri ha firmato con il Milan. Come riferito da Sky Sport, i principali candidati restano tre: Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Nonostante l’interesse mostrato dalla Fiorentina, il nome più caldo è quello dell’ex tecnico rossonero, che però, per motivi fiscali, sarà vincolato a restare in Arabia Saudita fino a inizio luglio.