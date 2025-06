Euro U21, una stoica Italia (in 9) cade contro la Germania al 117': termina 3-2

Dopo Salernitana-Sampdoria, questa domenica ci ha regalato un'altra partita a dir poco delirante, quella tra Germania e Italia Under 21. Succede tutto nel secondo tempo: Koleosho la sblocca al 58esimo ma Woltemade pareggia dopo 10 minuti, poi accade l'episodio chiave. Ingenuità di Gnonto che si prende il doppio giallo, Weiper fa il 2-1 all'87esimo.

Sembra tutto finito, anche perché Zanotti per proteste viene espulso pure lui e l'Italia rimane in 9 uomini. Ma agli sgoccioli dei tempi regolamentari, all'ultima azione, ecco il colpo di scena: l'attaccante di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino fa una magia da punizione e rimanda il discorso ai supplementari. I ragazzi di Nunziata, stoici, resistono fino al 117esimo quando un tiro da fuori di Rohl sigla il definitivo 3-2. Dunque in semifinale dell'Europeo Under 21 ci va la Germania.