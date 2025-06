Ufficiale Salernitana in C! Gara sospesa sotto 0-2 ed arriveranno anche pesanti sanzioni

Salernitana-Sampdoria, gara valida per il ritorno dei playout di Serie B, è stata ufficialmente sospesa dall'arbitro Doveri a causa del vergognoso atteggiamento della Curva granata. Gli ultras presenti all'Arechi sul risultato di 2-0 a sfavore hanno iniziato una becera protesta, lanciando fumogeni e persino sediolini nel terreno di gioco. La partita non verrà completata questa sera, c'è anche il rischio di una sconfitta a tavolino ai danni della Salernitana.

In ogni caso, arriveranno pesanti sanzioni ai danni della società per il comportamento dei tifosi. Il verdetto sulla sconfitta ha tavolino ha una relativa importanza in quanto la Salernitana è sotto 4-0 nel doppio confronto e ci sarebbe da recuperare meno di 30 minuti di gioco. Insomma, i granata sono praticamente retrocessi in Serie C, ed oltre al danno arriverà anche la beffa dal punto di vista delle sanzioni.