Dazn, Iori: "De Bruyne penso farà la mezz'ala, ma c'è un altro ruolo in cui mi affascina..."

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’ ha parlato della possibile collocazione tattica di Kevin De Bruyne al Napoli: "A me affascina molto l'idea di vederlo come vertice basso, però in quella posizione credo che il Napoli abbia un giocatore praticamente inamovibile (Lobotka, ndr) per il tipo di equilibrio che ha la squadra. Se invece De Bruyne facesse lui la mezz'ala e McTominay giocasse un passo più avanti con le sue capacità di inserimento...

McTominay ha segnato come una buona seconda punta, quindi potrebbe anche esserci quest'idea di centrocampo variabile a seconda dei contesti e degli avversari. Quindi con McTominay e De Bruyne che possono interscambiarsi. Sono curioso di vedere come Conte riuscirà a collocare questo giocatore all'interno del suo assetto tattico e del suo approccio al calcio. È un calciatore di una qualità superiore. Poi può darsi che, vista l'età, De Bruyne venga utilizzato in maniera mirata da Conte. Io non penso che possa giocare 50 partite ad altissimo livello, ma penso possa fare la differenza in 30-32 partite".