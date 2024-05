Fiorentina-Napoli, viola in campo con la nuova maglia: i dettagli

Sarà con tutta probabilità venerdì 17 nell'anticipo contro il Napoli il giorno giusto per veder indossare alla Fiorentina il nuovo primo kit da gara.

Sarà con tutta probabilità venerdì 17 nell'anticipo contro il Napoli il giorno giusto per veder indossare alla Fiorentina il nuovo primo kit da gara per la stagione 2024/25. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, come già avvenuto all’ultima giornata dello scorso campionato, in occasione di Fiorentina-Roma 2-1, il club di Commisso sfrutterà la sfida spareggio per la Conference League per svelare la nuova prima maglia che sarà utilizzata sia in Serie A che, auspicabilmente, anche nella manifestazione europea alla quale potrebbero qualificarsi Biraghi e soci.

I dettagli più precisi della nuova divisa sono chiaramente ancora top-secret (non è escluso che già nelle prossime ore la società attraverso i suoi social inizi a svelare, tramite un teaser, qualche elemento) eppure secondo le prime notizie filtrate il nuovo kit dovrebbe avere un richiamo vintage (sarà simile alla collezione delle maglie degli anni ’90) e tornerà alla classica tinta viola senza orpelli, con uno scollo a V. Una casacca simile, per intendersi, a quella regalata all'inaugurazione del Viola Park alle autorità accorse a vedere il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli.