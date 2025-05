Sabatini: "Scudetto inatteso ma il Napoli merita! McT e Raspa testimoniano una cosa..."

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sui suoi canali social, ha commentato la lotta al vertice in Serie A tra Napoli e Inter: "Si può discutere se questo scudetto l’ha perso l’Inter, ma indiscutibilmente l’ha vinto il Napoli, basta guardare il calendario con ultimo ostacolo questo di Lecce superato con relativa facilità. La squadra di Antonio Conte ha attinto anche dalla panchina per vincere la partita, gol di Raspadori sublimato da uno schema e da un’intesa perfetta con McTominay.

Due giocatori che hanno segnato il girone di ritorno del Napoli, testimoniando anche che la rosa a disposizione di Antonio Conte non vale assolutamente il doppio o triplo impegno - considerando la Champions League dell’anno prossimo e una Coppa Italia più dignitosa - ma per il campionato basta e avanza. Il Napoli sta andando dunque a vincere con pieno merito di squadra e allenatore, uno scudetto che a un certo punto sembrava assolutamente inatteso. È proprio per questo che viene il dubbio, se alla fine nelle discussioni verrà ritenuto uno scudetto perso dall’Inter o vinto dal Napoli, a prescindere dal percorso assai virtuoso della squadra di Simone Inzaghi in Champions League, meno in campionato. Complimenti al Napoli”.