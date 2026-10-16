Formazione Napoli, Sky: "Giovane-Lucca insieme nel tridente, le scelte di Allegri"

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Venezia.

"Champions League? La situazione del Napoli è in linea con i risultati e con il trend del calcio italiano. L'Inter nelle ultime otto partite ne ha perse sette: è il calcio italiano che fa fatica. Poi le partite vanno lette, perché il Napoli va in vantaggio e, dopo i due gol presi, crea palle gol.

"Forse il Napoli deve dimensionare le sue aspettative: il Napoli, per vincere contro il Frosinone facendo bene, ha dovuto fare la partita. Allora mi chiedo: possiamo sempre avere un livello di aspettative così alte?

"Scontro De Bruyne-Allegri? C'è da fare una premessa: se si guardano le heatmap, quelle grafiche che mostrano le zone di calpestio di un giocatore, di De Bruyne con il Belgio e con il Napoli, sono praticamente le stesse.

"Poi però ci sono le partite e le situazioni: Allegri aveva chiesto a De Bruyne di abbassarsi - e a McTominay di alzarsi - perché evidentemente KDB nella gestione del pallone e del possesso, è il più talentuoso di tutti. Parliamo di un giocatore che tecnicamente è assolutamente di un'altra dimensione.

"Detto questo, penso che il ragazzo [De Bruyne, ndr] abbia capito che, se la squadra ha delle necessità, quelli come lui che hanno un talento che fa la differenza, lo devono mettere a disposizione degli altri.

"Formazione contro il Venezia? Secondo me, il Napoli giocherà a tre. Vedremo chi tra Marianucci e Beukema. Nei quattro di centrocampo può starci Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, Gilmour e Lobotka in mezzo. Si alza McTominay, con Giovane, dietro a Lucca nel 3-4-2-1."