FOTO - Dramma sportivo a Bari: beffa al 94', tutti in lacrime e Cheddira disperato

Scene di disperazione al San Nicola dove 60mila spettatori - record nella storia dell'impianto barese - hanno assistito al gol-promozione del Cagliari al 94' con una mischia che ha premiato Pavoletti. Il pareggio avrebbe mandato i pugliesi in A e pochi minuti prima c'era stata anche la traversa di Folorunsho per chiudere i giochi. Una beffa incredibile ed al fischio finale tutti i giocatori del Bari sono crollati a terra, in lacrime. Il più disperato Cheddira.