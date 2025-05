Neres non ha ancora i 90’: Conte ha preso una decisione per Parma

Con Buongiorno e Lobotka indisponibili, la possibile sorpresa nella trasferta di Parma potrebbe essere David Neres, riferisce Mediaset. Le sue condizioni fisiche, però, non solo tali da garantirgli novanta minuti e per questo molto difficilmente partirà titolare.

Una mezz’ora, quella sì, potrebbe averla nelle gambe: in caso di necessità, Conte potrebbe quindi sceglierlo come arma da sfruttare a partita in corso. La sfida contro un Parma ancora in lotta per la salvezza si preannuncia combattuta, decisa da dettagli, e Neres ha le caratteristiche giuste per essere l’uomo in grado di spostare l’equilibrio nel momento clou. Ora la palla passa al tecnico: spetterà a lui capire quando sarà il momento ideale per affidarsi alla qualità del brasiliano.