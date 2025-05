De Laurentiis contestati a Bari, in arrivo nuovo socio Usa: prima il 30%, poi tutto il club

vedi letture

In casa Bari continuano le voci sul possibile passaggio di proprietà del club dalle mani della famiglia De Laurentiis, sempre più al centro delle critiche della piazza, con la pista di un possibile compratore statunitense che prende sempre più piede dopo l’indiscrezione lanciata da Pianetabari.com nella giornata di ieri.

La Gazzetta del Mezzogiorno ha infatti confermato che negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti con un facoltoso imprenditore americano da tempo interessato al calcio italiano, vista la vicinanza con i proprietari del Parma e del Pisa, che avrebbe seguito sia la gara contro il Cosenza che quella con i nerazzurri toscani. L’idea iniziale sarebbe quella di un ingresso a tappe per poi subentrare totalmente ai De Laurentiis in un futuro prossimo mettendo così fine all'esperienza della multiproprietà con il Napoli.

Gli fa eco anche L’Edicola del Sud che sottolinea come l’obiettivo dell’attuale proprietà sia una sorta di exit strategy che consenta di recuperare gli investimenti di questi anni e reperire la liquidità necessaria per allestire una squadra competitiva per colmare il gap con le grandi e poi passare la mano una volta conquistata la promozione in Serie A. Il neo socio dovrebbe entrare con il 30% delle quote investendo inizialmente circa 20 milioni di euro.