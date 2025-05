Incredibile ma vero. Ci siamo giocati il Jolly

Nessuno ci regala nulla

Ci siamo giocati il Jolly, ci siamo giocati in casa contro un Genoa che fa la partita della vita, l’unica chance per mantenere il nostro destino intatto. Un primo tempo a due facce. Un primo tempo non bello con il Napoli che però parte bene e segna. La solita caparbietà di McTominay che cerca e trova Lukaku. Il belga di forza entra in area e batte il portiere del Grifone. Il Napoli inizia a gestire, troppo presto, e il Genoa ci crede e avanza. Raspadori non riesce a trovare il raddoppio e il grifone si porta in avanti. Prima un colpo di testa in area con Meret graziato dalla traversa con Pinamonti troppo solo e poi con il pareggio beffa grazie anche a Meret che si butta dentro la palla sul colpo di testa di Anohor. Qui si chiude praticamente ilparziale che ha visto il Napoli dover cambiare forzatamente Lobotka.

La ripresa è incredibile. Il Napoli merita il vantaggio. Gli azzurri si fiondano in attacco e spingono forte. Ci provano un po’ tutti ma l’azione buona arriva con il solito McTominay che serve in area per Raspadori. Grande movimento controllo e tiro bellissimo che si insacca. Sembra fatta, il Napoli però gioca ancora, perché vuole chiuderla perché il Genoa non molla. Gli azzurri sfiorando anche il terzo gol ma incredibilmente a gara quasi finita il Genoa segna, Vasquez dalle retrovie indovina l’incornata e batte Meret. Il finale è arrembaggio inutile anche se c’è un bel mani in area non visto. Finisce così. Il Napoli resta in testa ma ora sarà difficilissimo.