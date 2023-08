FOTO - Riecco Mario Rui! Prima volta in gruppo a Castel di Sangro dopo l'infortunio

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

La grande novità dell'allenamento mattutino, nel dodicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, è la presenza di Mario Rui in gruppo. Il portoghese in Abruzzo aveva sempre lavorato a parte, essendosi infortunato nell'ultima amichevole a Dimaro contro la SPAL. Prima volta in gruppo al Patini.