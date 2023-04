FOTO - Vergogna a San Siro! "Via Stasi 40/46", lo striscione dei milanisti per insultare i napoletani

Milan-Napoli è anche una sfida sentitissima dai tifosi, che si sfidano con cori e striscioni.

Milan-Napoli è anche una sfida sentitissima dai tifosi, che si sfidano con cori e striscioni. Nel primo tempo nel settore dei tifosi rossoneri è apparso un cartello che recitava: "Più scudetti che dita", in riferimento agli tifosi partenopei, con l'indicazione di una via "Via Raffaele Stasi 40/46, Napoli". Si tratta di una via del Vomero, dove c’è il negozio “Acqua e Sapone“. Un vero e proprio strategemma per eludere la normativa sul controllo degli striscioni ed insultare i napoletani.