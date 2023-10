Gatti l'ha fatto di nuovo! Colpo a Djuric ed il VAR resta in silenzio

Il difensore bianconero Federico Gatti ha rifilato un destro a Djuric, a palla ormai scaricata, col giocatore del Verona rimasto a terra

L'ha fatto di nuovo, come su Kvaratskhelia in Juventus-Napoli. Il difensore bianconero Federico Gatti ha rifilato un destro a Djuric, a palla ormai scaricata, col giocatore del Verona rimasto a terra. Il VAR però non ha segnalato alcunché all'arbitro. Le immagini ovviamente sono già diventate virali sui social e molti si interrogano su come sia possibile che al VAR siano sfuggite le immagini.