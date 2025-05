Conte, nessun dubbio per il Cagliari: fuori Neres, confermato lo stesso 11 di Parma

Il Napoli si appresta ad affrontare la sfida più importante della stagione contro il Cagliari: un match che potrebbe consegnare agli azzurri il secondo Scudetto in tre anni, il quarto nella storia del club. In un Maradona tutto esaurito, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo padrone del proprio destino, forte di un punto di vantaggio sull’Inter a soli novanta minuti dal traguardo.

Pochi dubbi - racconta Sky Sport - per il tecnico salentino, pronto a confermare sistema di gioco e uomini visti a Parma. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo e Spinazzola a presidiare le fasce, mentre al centro della difesa agiranno Rrahmani e Olivera. A centrocampo, McTominay dovrebbe occupare la corsia sinistra, con Politano a destra, mentre in mezzo spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa. In attacco, confermatao il tandem Raspadori-Lukaku.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.