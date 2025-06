Inchiesta Report sull'Inter, l'ex socio: "Non pagarono tasse e stipendi, nel 2021 in default"

Ieri sera è andata in onda una puntata di Report che ha affrontato anche la situazione economica finanziaria dell'Inter, sull'orlo del fallimento nel 2021, ma a far discutere è la posizione di LionRock. Il conduttore Sigfrido Ranucci ha così commentato la situazione dei nerazzuri, riportano i colleghi di Bianconeranews: "L'Inter è la società che più ha vinto negli ultimi anni, ma questo non è servito ad aggiustare le sue carte, anzi, Tom Pitts, numero due di LionRock, che è stato socio con il magnate cinese Zhang nella gestione dell'Inter, ci dice che nel 2021 l'Inter era sull'orlo del fallimento. Poi è intervenuto Oaktree, il fondo americano che ha messo 300 milioni di dollari. Sono serviti in parte per rilevare la quota proprio di LionRock e in parte per pagare i debiti del club. Ma insomma, qui c'è un mistero, perchè LionRock è uscita nel 2021 dalla compagine societaria, tuttavia la comunicazione al mercato viene data solo nel 2024. Perchè? Pitts non lo sa. Abbiamo chiesto agli attuali proprietari dell'Inter e hanno detto giustamente: avete rivolto la domanda alle persone sbagliate, dovete chiederlo a chi c'era prima. Insomma, se non altro è la mancanza di trasparenza il denominatore comune di tutta questa vicenda. Così come è poco trasparente un documento che è circolato prima della finale di Champions League, un documento redatto dall'ex presidente del Collegio sindacale dell'Inter, oggi sindaco della società M-I Stadio, quella che per conto di Milan e Inter gestisce lo stadio e lo spazio prospiciente, nel quale c'è una specie di bignami delle qualità economiche, calcistiche e sportive dell'Inter: sembra propedeutico ad una vendita. Oaktree ha detto: non ci pensiamo minimamente a vendere l'Inter in questo momento. E allora ci si chiede se è normale che chi controlla i conti o ha controllato i conti di una società, un semplice commercialista, possa essere l'autore di un'iniziativa autonoma e compilare un documento del genere. Anche questo, se vogliamo, rientra nella mancata trasparenza".

Durante la puntata è intervenuto anche Gian Carlo Bellavia noto commercialista milanese ed esperto di diritto penale dell'economia. Ecco le sue parole:

"La prima logica del fondo è: compro 'sta roba con l'obiettivo di rivenderla dopo pochi anni, ma devo avere la ragionevole certezza di rivenderla. Dall'altra parte, nel frattempo, ogni anno, guadagno un sacco di soldi dandoli a prestito.L'anno peggiore è stato proprio il 2021, perchè ha realizzato una perdita di oltre 200 milioni di euro, con 827 milioni di debiti, sulla base di 364 milioni di ricavi. Cioè, voglio dire, i debiti sono tre volte i ricavi.

Una società si risana quando io ho i ricavi pari ai costi quantomeno. Nel 2024, ad esempio, loro sono usciti con un utile di 8 milioni. Ma come l'hanno fatto? Contabilizzando fra i ricavi 65 milioni di plusvalenze sui calciatori. Per risanare una società, bisogna che le attività siano quantomeno pari alle passività, bisogna che la società abbia un patrimonio, e qui il patrimonio netto è negativo, è sempre 100 milioni di euro. Nel 2024 il patrimonio netto è negativo perchè ha debiti per 734 milioni, a fronte di ricavi per 473. Ma secondo lei il calcio è una roba normale, scusi? Il lusso, lo spreco di denaro, assurdo, non solo per i calciatori, ma anche per gli allenatori, per gli agenti, per le feste, per le macchine, cioè... un lusso a debito. Il lusso invece non si fa a debito, il lusso si fa coi soldi, che qui non ci sono".



Interessanti anche le parole di Tom Pits, capo per l'Europa di LionRock. Qualcosa inizia ad andare storto nel 2021, giusto? "La percentuale prevista dal contratto, non c'è stata pagata. Erano pieni di debiti, di buchi da coprire. Tanto che per un periodo non avevano pagato tasse e non avevano pagato i giocatori. Nel febbraio di quell'anno erano in default. Dalla nostra parte avevamo in mano l'opzione per riscattare il 100% del club. Se solo avessi voluto, sarei potuto andare in Lussemburgo a prendermi l'Inter. Loro sono arrivati proprio in quel periodo, hanno acquistato la nostra quota e investito altro capitale nel club".

Perchè l'Inter ha continuato a dire che eravate tra gli azionisti fino al maggio del 2024?

"Non ne ho idea, ma ti assicuro che l'Inter sbaglia di grosso se pensa che abbiamo mantenuto anche un minimo interesse economico nel club dopo il rifinanziamento di Oaktree".

Tom Pitts, il numero due di Lionrock e membro del cda dell’Inter dal 2019 al 2021, racconta a Report i retroscena dell’operazione di acquisto del 31% del Club nerazzurro.

