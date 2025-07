Osimhen-Galatasaray, ora è fatta! Sky: ADL ottiene anche percentuale rivendita, i dettagli

Il Napoli sembra essere riuscito a mettere la parola fine alla telenovela Victor Osimhen: stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo verbale con il Galatasaray sulla cessione del nigeriano. Importante sottolineare come gli azzurri dovrebbero formalizzare l'operazione alle proprie condizioni: 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore ed una clausola del 10% sulla possibile rivendita futura. Aurelio De Laurentiis non è sceso a compromessi.

I dettagli.

Il Galatasaray dovrà versare 75 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Osimhen e saranno così divisi: 40 milioni da pagare subito, gli altri 35 milioni saranno divisi in due rate da 17.5 milioni da saldare entro un anno. Nel contratto dell'attaccante nigeriano sarà presente anche una clausola anti-Italia: se i turchi dovessero rivenderlo in Serie A nei prossimi 24 mesi, dovranno pagare una penale agli azzurri. Per quanto riguarda le cifre dell'accordo tra Osimhen e il Galatasaray, si parla di un ingaggio da circa 18 milioni di euro a stagione.