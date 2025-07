Video Di Lorenzo: "5° Scudetto? Speriamo, ma è dura! Vorrei chiudere la carriera a Napoli"

Giovanni Di Lorenzo è uno dei quattro calciatori del Napoli che hanno risposto alle domande dei tifosi dal palco eventi di Dimaro Folgarida. Di seguito alcuni degli estratti più interessanti.

L'obiettivo di quest'anno sarà confermarsi o migliorare i risultati? "Beh, migliorarsi vorrebbe dire vincere anche la Champions League o la Coppa Italia. Sicuramente non è una passeggiata. Capisco che tutti quanti volete vincere, ma sarà un anno difficile e dobbiamo saperlo. Riconfermarsi non è mai facile. L'obiettivo è fare il meglio in tutte le competizioni, oltre il campionato e la Coppa Italia avremo anche la Champions e la Supercoppa. Dobbiamo andarci cauti e farlo tutti insieme uniti, come l'anno scorso".

L'anno prossimo vinciamo il quinto Scudetto? "Speriamo (ride, ndr). Riconfermarsi non sarà facile ma è l'obiettivo che abbiamo in testa. Ci sono tante squadre in questo campionato che partono con l'obiettivo di vincere, ma alla fine vincerà una sola. Dobbiamo dare tutto e cercare di crescere ogni giorno come squadra e come giocatori singoli. Abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere, quindi dobbiamo seguirlo e dare tutto per i tifosi e per la maglia".

Chi è stato il tuo allenatore-mentore e se pensi di chiudere la carriera al Napoli: "Sono stato fortunato con gli allenatori, Andreazzoli all'Empoli mi ha dato tantissima fiducia. Poi a Napoli ho avuto Gattuso, Ancelotti, Spalletti e ora Conte: sotto questo punto di vista mi hanno dato tutti qualcosa e tutti gli anni cerco di migliorare. Parlando del mio ruolo, penso sia quello che si è evoluto di più negli ultimi anni. Quindi da ogni allenatore ho cercato sempre di prendere il meglio. Per quanto riguarda il fine carriera non lo so. Io sto benissimo a Napoli, mi piacerebbe chiudere qua però è ancora presto. Vediamo...".