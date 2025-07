Ultim'ora Non solo Lookman e Ndoye, altri tre esterni in lista! Rai: c'è anche Chiesa

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso de La Domenica Sportiva Estate ha parlato della ricerca di un esterno d'attaco da parte del Napoli: "Per quanto riguarda l’esterno, il Bologna ieri sera ha rifiutato dal Nottingham Forest una cifra vicina ai 45 milioni per Ndoye. Il Napoli non si è ancora palesato, perché sa che la cifra che offrirebbe, il Bologna non la accetterebbe. Bisogna capire che cosa accadrà.

Su Lookman, al momento il Napoli è vigile ma non ha fatto nessuna offerta, perché vuole aspettare l'evolversi degli eventi. Intanto si valutano altri esterni, perché il mondo non finisce a Ndoye e Lookman. I nomi sono Antonio Nusa del Lipsia; Takefusa Kubo della Real Sociedad, nipponico cresciuto nella cantera del Real Madrid; e soprattutto Federico Chiesa del Liverpool, ma questa è un’operazione last minute. Il Napoli sa che Chiesa tornerebbe volentieri in Italia con Antonio Conte, ma gli azzurri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo".