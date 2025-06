Ufficiale Italia, altra tegola per Spalletti: anche Locatelli lascia il ritiro

vedi letture

Manuel Locatelli salterà le prossime partite dell’Italia contro Norvegia e Moldavia a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato in allenamento. Il centrocampista della Juventus, e attuale capitano bianconero, lascerà il ritiro azzurro in serata per fare ritorno al club, fa sapere la FIGC. Resta da capire se il ct Luciano Spalletti sceglierà di convocare un sostituto in vista del match con la Norvegia.

La Nazionale italiana, già colpita da numerose assenze in difesa (fuori Buongiorno, Calafiori, Scalvini e Leoni), ha dovuto rinunciare anche ad Acerbi e ha richiamato Ranieri. L’esordio nelle qualificazioni al Mondiale del 2026 è fissato per venerdì 6 giugno a Oslo contro la Norvegia, in una sfida che si prospetta già decisiva per il cammino azzurro. Spalletti dovrà trovare soluzioni rapide in un gruppo decimato dagli infortuni.

Locatelli ha pubblicato su Instagram una storia lasciando un messaggio dopo la notizia del forfait: “Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!”.