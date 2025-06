Italia-Moldova, Spalletti prepara sei novità: ancora Raspadori-Retegui dal 1'

La Nazionale italiana ha svolto la rifinitura pre-partita in vista della sfida contro la Moldova, in programma questa sera al Mapei Stadium. Luciano Spalletti ha testato due formazioni diverse per dare una svolta dopo la sconfitta con la Norvegia. Assente sicuro Alessandro Bastoni per un problema al ginocchio. Il ct valuta sei cambi rispetto all’ultima uscita, per una formazione più solida e aggressiva.

Nel primo schieramento Donnarumma è confermato in porta, con Rugani, Coppola e Ranieri in difesa. Cambiaso e Dimarco sugli esterni, a centrocampo Frattesi, Ricci e Tonali. In attacco spazio alla coppia Raspadori-Retegui, al momento favorita. Nell’altra formazione provata ci sono Gatti, Udogie e Di Lorenzo dietro; a centrocampo Orsolini, Zappacosta, Barella, Rovella e Casadei; in avanti Daniel Maldini e Lorenzo Lucca. Retegui e Rugani appaiono in vantaggio nei rispettivi ruoli rispetto all'attaccante dell'Udinese e al capitano del Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.