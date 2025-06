Prima pagina La crisi Italia è senza fine, Tuttosport apre così: "Allo sbando"

Nel mirino del quotidiano non c’è solo l’ormai ex CT. Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc

“Allo sbando”. È questo il titolo scelto da Tuttosport per descrivere il terremoto che ha investito la Nazionale italiana. Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico degli Azzurri: k’annuncio è arrivato direttamente da lui, visibilmente commosso, durante la conferenza stampa della vigilia di Italia-Moldavia che segnerà il passo d'addio del tecnico.

Nel mirino del quotidiano non c’è solo l’ormai ex CT. Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, finisce sotto accusa per la gestione della crisi. Toccherà proprio a lui ora trovare in tempi rapidi il successore. In pole c’è Claudio Ranieri, che aveva annunciato il ritiro, ma potrebbe essere convinto a tornare per guidare l’Italia in un momento così delicato. In alternativa, resta viva anche la pista che porta a Stefano Pioli.