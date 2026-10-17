Lucca troppo criticato? Allegri lo difende e lo lancia titolare a Venezia: 252 giorni dall’ultimo gol

Il tecnico azzurro dà fiducia al centravanti ex Udinese al posto di Hojlund: “A volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo”.

Nel bel mezzo del tour de force, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto il centravanti di Moncalieri nella sfida contro il Venezia, in programma alle 15 e valida per la settima giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico ha spiegato la scelta: “Hojlund ha fatto tante partite, ha bisogno di un po’ di riposo o magari di venire in panchina. Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s’è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si è sempre impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta.”

Lucca al Napoli, numeri impietosi: 31 presenze, due gol e un’operazione da 35 milioni

Da quando è arrivato a Napoli, Lucca è stato praticamente sempre al centro delle critiche. Un affare da 35 milioni di euro più 5 di bonus che settimana dopo settimana si sta rivelando sempre più un flop. Antonio Conte lo elogiò pubblicamente da avversario dopo un Udinese-Napoli 1-1 del febbraio 2025, ma poi lo ha di fatto bocciato. Con la maglia azzurra l’attaccante ha collezionato 31 presenze e realizzato due gol: in media una rete ogni 750 minuti.

Lucca, l’esperienza al Nottingham Forest e la frecciata al Napoli: 252 giorni senza gol

Nel mezzo c’è stata anche l’esperienza in prestito al Nottingham Forest, un’altra avventura fallimentare: nove presenze e un solo gol, contro il Leeds, la rete della bandiera in una partita persa 3-1. Dopo quell’unica gioia in Premier League, Lucca pensò bene di postare subito una frecciata alla sua ex realtà e al suo ex allenatore, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa con una frase in inglese: “Perdona loro, perché non lo sanno”. Da allora, però, sono passati 252 giorni senza che si sia più vista traccia di un suo gol. Oggi a Venezia c’è l’opportunità per iniziare a scrivere qualcosa di diverso.