News shock dal Sudamerica: "Lavezzi ricoverato per overdose". Ma il figlio del Pocho smentisce

Momento a dir poco delicato per Ezequiel Lavezzi, che lo scorso 20 dicembre era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato accoltellato in una rissa. Nelle ore successive era poi stato trasferito, non senza complicazioni, in un ospedale di Buenos Aires. Nelle scorse ore è invece arrivata una nuova indiscrezione relativa alla salute del Pocho, attaccante ex Napoli e Paris Saint-Germain. Secondo i media sudamericani, il calciatore si troverebbe in terapia intensive per via di un'overdose. A riversarlo il giornalista Luis Ventura.

Secondo Ventura: "Lavezzi è stato ricoverato all’ospedale Zabala e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento. Un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato".

Sui social è arrivata intanto la smentita del figlio Tomas: "Mio padre sta bene, sta ricevendo delle cure. Smettetela di inventare cose che non sono vere. Non ha avuto nessuna overdose né niente di tutto ciò che si sta dicendo".