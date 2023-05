Premier, ennesimo tracollo Chelsea: tris Arsenal che torna in testa

L'Arsenal batte il Chelsea 3-1 e torna momentaneamente in testa alla Premier League a +2 sul Manchester City che però ha due partite in meno.

L'Arsenal batte il Chelsea 3-1 e torna momentaneamente in testa alla Premier League a +2 sul Manchester City che però ha due partite in meno. I Gunners hanno superato i Blues grazie alla doppietta di Odegaard e al gol di Gabriel Jesus, tutti e tre arrivati nel primo tempo. Il Chelsea ha segnato invece con Madueke, alla sua prima rete con la maglia del club di Boehly.

Prosegue il momento nerissimo per Frank Lampard che ha subito 6 ko in tutte e sei le partite da quando è tornato sulla panchina dei londinesi, 4 in Premier e 2 in Champions, con 12 gol subiti e appena due messi a segno. In classifica i Blues sono fermi al 12° posto ad appena 9 punti dal Nottingham terzultimo.

Sabato 29 aprile

Crystal Palace - West Ham 4-3

Brentford - Nottingham Forest 2-1

Brighton - Wolverhampton 6-0

Domenica 30 aprile

Bournemouth - Leeds 4-1

Fulham - Manchester City 1-2

Manchester United - Aston Villa 1-0

Newcastle - Southampton 3-1

Liverpool - Tottenham 4-3

Lunedì 1° maggio

Leicester - Everton 2-2

Martedì 2 maggio

Arsenal - Chelsea 3-1

Classifica

Arsenal 78 punti (34)

Manchester City 76 (32 partite)

Newcastle 65 (33)

Manchester United 63 (32)

Liverpool 56 (33)

Tottenham 54 (34)

Aston Villa 54 (34)

Brighton 52 (31)

Brentford 50 (34)

Fulham 45 (33)

Crystal Palace 40 (34)

Chelsea 39 (33)

Wolves 37 (34)

Bournemouth 39 (34)

West Ham 34 (33)

Leicester 30 (34)

Leeds 30 (34)

Nottingham Forest 30 (34)

Everton 29 (34)

Southampton 24 (34)